美股三大指數收市全線上升，帶動港股4日開盤大漲206點，截至中午收盤，升201點。大陸送餐平台美團午盤升6.3％。

恒指開盤漲206點報24,664點，最多升233點報24,691點，在50日線（約24,717點）附近有阻力。之後升勢放緩，恒指一度僅升81點報24,539點，臨近中午又再點火。恒指中午升201點或0.83％，報24,659點。

大盤半日成交706.35億港元。

國企指數升123點或1.23％，報10,157點。

個股方面，「ATM」科技股造好，騰訊升0.9％報544港元，成交居首有43.84億港元。成交第二大是美團，高見214.6元創上市新高，半日升6.3％報213.2港元。

阿里巴巴升3.3％報253.8港元，居成交榜第三位。九倉置業彈升5.7％，為半日表現最好藍籌。

恒生及匯控績後持續有賣壓，半日分別跌2.7％及2.5％，為表現最差藍籌。

(工商 )