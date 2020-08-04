越捷航空控股公司（HOSE代碼：VJC）公布2020年第二季財務報告，在第二季尾聲，受新冠肺炎影響，運輸收益達越南盾1.970兆，約24.9億台幣，年減54％，損失達越南盾1.122兆，14.1億台幣，上半年收益損失航空收益達越南盾2.111兆，約26.6億台幣，和全球航空業超過840億美金，約2.465兆台幣的損失相比，營收表現仍維持尚可。

為增加其現金流，越捷航空積極尋求業界夥伴合作，並執行多項財務措施包括資產轉移及金融投資，其財務收益達越南盾1.174兆（約新台幣14.8億元），於2020年第二季，稅後合併盈餘達越南盾1.063兆（約新台幣13.4億）；於2020年上半年合併盈餘達越南盾730億（約新台幣9,285萬元），其表現充分展現公司長期累積所奠定良好的財務及業務基礎。

越捷航空第二季共營運52條國內航線，執飛14,000條航班，載運超過200萬名旅客。在越南開放國內航班飛航後，越捷航空重啟所有國內班機，於六月間每日執飛超過300個航班，和疫情高峰期間相比成長3至5倍。此外，因應國內旅遊需求增加，越捷航空新開航8條國內線，共執飛52條國內航線和14,000個航班。6月期間旅客載運量達120萬次，顯現越南國內旅遊市場復甦佳況。

藉由廉價航空業務優勢，越捷航空積極實施多項成本控管措施。由於營運量能下降30-35%，平均成本減少55%，以及服務成本降低約20-25%。尤其在五月期間，越捷航空看準市場油價下跌，並於低價時購入庫存量，節省25%的營運成本。此外，越捷航空協同各供應商，降低20-45%的機場營運費、技術及服務費用。

越捷航空總資產達越南盾48.392兆（約新台幣611.7億元），包含庫藏股，而業主權益達越南盾17.339兆（約新台幣220億元）。目前市場流通性比例維持1.4，負債比率為0.57，為全球航空業中表現亮眼之航空公司。此外，越捷因其卓越成就而能持續推進長期財務目標，並度過COVID-19疫情難關。

針對新型冠狀病毒COVID-19疫情，自2020年初，越捷航空實施多項相關措施，包括拓展貨運航班業務、發展SkyBoss業務及附加服務如提供“Power Pass”不限次搭乘優惠方案等措施。自4月起開始提升貨運航班服務，成為越南首家獲當地政府准許以客艙載運貨物之航空；同時，越捷航空增加包機航班服務，藉由多項增值服務提升效能，越捷航空憑藉其卓越科技基礎與低成本航空商業模式的優勢，證明其彈性靈活的調整規劃為度過疫情的最佳策略。

根據多家越南籍航空公司對於政府的提議，越南政府提供多項航空補助，包含稅務、航空服務費、生態稅豁免、財務補助及延長付款條件等措施。

在全球遭受新冠肺炎影響之時刻，越捷航空為全球少數航空公司之一，其收益與財務活動表現趨於正面。

(工商 )