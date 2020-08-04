國健署今（4）日表示，依據107年成人預防保健資料顯示，超過5成的40-64歲的中年人口，三高中有一項異常且腰圍過粗，超過3成有代謝症候群，其中三高皆偏高且腰圍過粗，再加上體重過重或肥胖者近2成，令人擔憂的是，這群民眾每週固定運動超過150分鐘的不到1成。

國健署說明，「代謝症候群」是隱藏在慢性病背後的危險因子，其診斷標準是「三高加二害」，意味血壓高、飯前血糖高、三酸甘油酯高再加上腰圍過粗、高密度脂蛋白膽固醇偏低，若民眾5項指標中有3項或超過3項異常即屬代謝症候群。而有代謝症候群民眾，未來罹患「糖尿病」、「高血壓」、「高脂血症」及「心臟病及腦中風」機率分別比一般健康民眾高6、4、3、2倍。

國健署呼籲，40歲以上民眾應注意潛在的健康警訊，了解自我的血壓、血脂、血糖、體重與腰圍數值，並及早進行健康管理，才能降低或逆轉代謝症候群帶來的危害，避免慢性疾病上身，維護良好的個人健康。

國健署說，51歲黃先生，長期因工作忙碌無暇顧及正餐，總是藉由宵夜飲食宣洩壓力。黃先生不僅BMI已達肥胖程度(29.7)，腰圍過粗且超標(＞90公分)，還常自嘲是幸福肥！直到最近一個月活動時常感覺胸悶與喘氣，就醫檢查才發現血壓、三酸甘油脂都已超出正常範圍，心電圖檢查也意外發現心肌早有缺氧情形。當健康亮紅燈時，黃先生這時才警覺若再不注意身體健康，將來恐會造成家人的負擔，這才下定決心與醫師配合，改變生活與飲食習慣，並訂下運動目標，朝健康生活努力邁進。

國健署說，中壯年不僅是國家經濟及人力主要資源，也是家庭中重要成員之一，腹部肥胖容易引發罹患心血管疾病的風險，因此要健康就從日常生活中做起，養成良好生活習慣不抽菸、避免熬夜及喝酒之正常生活作息外，更要落實健康飲食，建立規律運動的好行為，才能有效預防慢性病找上門。

國健署表示，這次攜手千禧之愛健康基金會與縣市衛生局，持續推廣代謝症候群防治工作，並與超商合作「千禧血壓站」、「千禧智慧血壓站」及「千禧智慧健康小站」提供免費腰圍量尺供民眾索取。

國健署說，今年特別邀請曾莞婷小姐擔任「89量腰日」健康大使，以「代謝症候群是健康懸崖」，再不注意您就會成為慢性病人為活動主軸，透過健康生活改變，從健康吃，採用低油、低糖、低鹽及高纖的飲食為原則，規律做運動，建議每週達到150分鐘(每周5次、每次30分鐘，或每日累計30分鐘)的中等身體活動規律運動。

國健署舉例，例如：健走、慢跑，並養成晨起10分鐘測血壓/量腰圍/秤體重，自我檢測血壓(正常血壓小於120/80mmHg)、腰圍是否過粗（成年男性腰圍大於、等於90公分，女性腰圍大於、等於80公分）和維持正常BMI和體重，找出危害健康的不良因子，即早追蹤管理及治療，遠離代謝症候群的威脅。

(工商 )