花蓮消防局出動23輛救災車輛、47警消到場救援，清晨4點多控制火勢，直到6點多才完全熄滅。（羅亦晽翻攝）

現場有6棟鐵皮工廠受到火災波及，大多為汽修工廠、輪胎行等。（羅亦晽攝）

今日凌晨2點多吉安鄉勝安村中央路三段傳出火警，一排鐵皮工廠現場堆放許多可燃物，廠與廠之間又是以木板隔開，現場濃煙蔽月，火勢竄燒一發不可收拾，伴隨著爆炸聲響。消防員在清晨4點多控制火勢，直到6點多才完全熄滅，所幸現場無人傷亡，起火原因仍待調查。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，今天凌晨2點接獲民眾報案，中央路三段一間汽車維修廠冒出大量濃煙，立刻派出自強、仁里、吉安、花蓮、美崙、北埔等北區8個分隊，共計23輛救災車輛、47警消到場救援，也派出50名義消前往支援。

林文瑞說，目前有6棟鐵皮工廠受到火災波及；這排連棟鐵皮屋，多為汽修工廠、輪胎行等，鐵皮整個全部包覆起來，隔板又是木製，導致火勢快速蔓延，增加搶救難度。消防局最後也出動怪手破壞鐵皮工廠，現場燃燒約1000多平方公尺，詳細起火原因仍待更進一步調查。

受災戶游富鈞說，2點多接到電話通知店裡著火時，立刻衝到現場查看，現場只有看到煙，以及某間鐵皮工廠二樓屋頂著火，火勢持續燃燒近2個小時左右。游粗估工廠損失150萬元，因廠內還有客人的2輛車子，只能以「哇哇哇！」表示無奈。

消防隊第一時間以人命搜救為先，所幸現場無人傷亡，不過當時現場消防栓水壓不足，導致救災時間拉長，甚至一度斷電，台電人員也趕緊到場搶修，並於5分鐘後復電，一旁鄰近的二手車行則是趕快將車場內的車移走避免損失。

吉安鄉公所也及時到場了解火災狀況，待公所評估完畢後，會立刻通知受災戶辦理相關補助措施。

(中時 )