59歲羅霈穎昨(3日)深夜傳出過世，遺體在家中被發現時初步推判已猝逝2天，死因須待檢方相驗。被封為「東區羅姐」的她，過去總給人直言不諱的豪爽形象，也因此樹立不少敵人，名嘴許聖梅7年前因評論于美人婚變事件，自曝後來被羅霈穎私下恐嚇忘恩負義，「找黑道斷手腳」，兩人來不及和解就傳噩耗，讓許聖梅整夜無法闔眼。

于美人2013年和王維倫婚變，身為資深媒體人的許聖梅曾在節目上談此事，使和于美人是好朋友的羅霈穎氣炸，許聖梅後來上節目委屈自稱被「女藝人」放話斷手腳，隨後鬆口承認說的就是羅霈穎，羅聽聞後氣炸，放出兩人對話紀錄，指自己還幫許聖梅介紹男友，結果被恩將仇報。

據《聯合新聞網》報導，之後許聖梅和羅霈穎漸行漸遠，沒機會解開心結，許聖梅也心知羅霈穎只是刀子口豆腐心，未料羅霈穎先走一步，和好成了終身遺憾，令許聖梅難過到睡不著。

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