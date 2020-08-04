許多父母想給孩子一個美好的童年，希望不要過早讓他們懂得「性」這件事，但父母們疏忽的是，雖然您們認為性教育太早開始不好，但性侵犯和戀童癖者卻從來不會嫌您的孩子年紀小。一名美國資深女獄警蘭迪伯凱特（Randi Burkett）發現，性侵犯大多對人相當友善，進而達到他們的目的；為此，她拍攝了一段短片，希望能警醒所有的父母，照顧好自己的孩子，不要相信任何想和孩子單獨在一起的陌生人。

蘭迪本身育有一名年幼的兒子，近日因有感於孩童性侵事件層出不窮，遂在抖音拍攝短片，分享自己面對兒童性侵犯的經驗總結。蘭迪在影片開頭說道，「我在男子監獄做了很長時間的獄警，那不僅是男性監獄，同時也是5級精神病院。其中一個我很常去執勤的地方，就是 Chomo 的牢房。Chomo就是兒童性侵犯罪者，他們有專屬的牢房，因為其他犯人通常也不喜歡兒童性侵犯，如果一個有女兒的牢犯發現那個人曾強暴過一個小女孩，很有可能就會想當場殺了對方。」

隨後，蘭迪在影片中提到，她在工作時所觀察到的，有關戀童癖性犯罪者的相關特徵，「我當了這麼長時間的獄警，發現的一件事就是，這些兒童性侵犯通常都很友善、懂禮貌且會尊重他人，同時也相當的幽默風趣、和藹可親，他們會去做任何你希望他們去做的事情，而且非常用心。」

蘭迪提醒到，無論覺得一個人多友善美好，都要相信自己的直覺和孩子的感覺；如果孩子告訴父母和某人的相處覺得不舒服，肯定有重要的原因，「孩子其實比我們認為得還要聰明得多。我討厭但又必須這麼說，身處在我們現在這個社會中，不要去相信任何想和你孩子單獨在一起的人。」

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(中時新聞網)