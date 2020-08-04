台中市詹姓女子日前認識一名自稱「南西」的女網友，南西不斷哭訴自己身患嚴重心臟病，需要開刀才有機會康復，卻無力負擔高達72萬元的手術費，愛心豐沛的詹女心生不忍，日前竟到銀行要匯款給南西就醫，行員立刻報警，警方審視照片發現許多是修圖製成，順利勸退詹女，也保住她的血汗錢。

警方調查，「南西」透過社群網站認識詹女，她常貼出在醫院就診，或抱著狗兒倒臥病床的畫面，並向詹女哭訴無力負擔高額醫療費用，只能拖著病體苟延殘喘，詹女心生不忍決定資助她手術費，日前衝到銀行要匯款給南西，所幸行員驚覺有異立刻報警。

「她要去開刀了！你們不要煩我！」面對警方和行員勸阻，詹女已深陷詐術，情緒激動要員警別阻止她，但警方查閱南西傳來的照片，發現其中漏洞百出，有許多是牙科檢查畫面，更有部分是修圖製成，詹女最終則相信眾人勸說而放棄匯款，十分感謝員警和行員幫忙，順利保住自己的血汗錢。

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(中時新聞網)