比利時工程師日前檢出新冠肺炎陽性，雖然男子在台待了超過2個月，但指揮中心表示，男子極可能在比利時染疫。台大公衛學院表示，男子6月19至29日都在台北，推估暴露時間在6月下旬，正好是男子在台北的時間，認為最有可能是在台北時和外籍人士接觸後感染的。若晚了一周才檢測，恐怕就會被遺漏。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，男子5月初進入台灣，7月底被檢出新冠肺炎陽性。輕症個案的病毒持續時間，最長也不過是22天，重症個案也只是46天，是否可能染疫80幾天、100多天還有病毒，「我們不敢說不可能，但是機率非常非常小」。

根據衛生局調查，男子5月到6月都在彰化，但6月19到29日都在台北，中間住過旅館，也去過酒吧、餐廳、健身房等，接觸者非常複雜。

陳秀熙表示，根據彰化衛生局推估，男子的暴露時間應是在6月20日至6月26日之間，也就是男子在台北的時間，潛伏期為6月25日到7月8日間，發病時間則是在7月9日到29日間。若男子多待一周才出國，核酸檢測就會變成陰性，也就不會被發現染疫。

陳秀熙表示，男子的感染情況有3種可能，第1種是入境前感染，但這樣的判斷需要非常小心；第2個可能是6月中旬到6月底間，和外籍人士接觸後感染；第3種則是遭到潛在的本土個案感染；第4種可能則是在入境前感染了，在台灣又再次感染。

陳秀熙表示，若政府要確認男子是否在比利時就感染，可藉由DNA序列分析，了解病毒屬於比利時或是台灣。若要確認是否為二度感染，則需根據血清抗體來推測。以比利時男子的情況來看，台大公衛認為，第2種的情況最高，且男子可能就是在台北染疫。

(中時 )