Google今(4)日宣布推出全新智慧機Pixel 4a，將於9月10日在台上市，此次Pixel 4a由Google台灣團隊一手研發打造，全新5.81吋 OLED加大螢幕搭配挖孔式前置鏡頭，並配備3.5公釐耳機插孔、128 GB儲存空間及6GB RAM，售價為11,990元，另外，Google也預告將推出5G智慧型手機。

Pixel 4a採用全新的挖孔式前置鏡頭設計，Pixel 4a延續的Pixel 4各項相機功能，已幫助數百萬名Pixel使用者拍出精彩相片，包括HDR+ 和雙重曝光控制、肖像模式、絕佳鏡頭、夜視、天文攝影功能，以及融合式影像穩定器，而「社交分享」功能，讓使用者在拍攝完成後，可以一鍵點選直接與好友分享相片。

Pixel 4a還具備Titan M安全防護晶片及「個人安全」應用程式，以企業級的安全防護，保護使用者的人身和資料安全，並配備3140 mAh容量電池，此外，Pixel 4a 配有多元實用功能，包含獨家「錄音工具」，可與Google文件直接連結，自動將對話保存並轉錄為文字，即時與他人分享內容，更可自動分類、標籤保存內容，以便使用者搜尋資料。

即日起Pixel 4a可在Google商店、台灣大(3045)線上通路myfone購物與momo購物網站預購最新Pixel 4a，10月中之後也能在台灣大實體門市購買。此外，Google同時也宣布將於今年秋季推出首度支援5G的Pixel系列智慧型手機Pixel 4a(5G)及Pixel 5，售價為15,990元起。

(時報資訊)