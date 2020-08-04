新冠肺炎疫情在全球仍未見趨緩，近期更有研究團隊發現，肥胖已是感染新冠肺炎的危險因子，台中榮民總醫院院長許惠恒表示，英國近期對新冠肺炎的6005名重症患者進行調查，發現有高達38.5％以上的患者BMI值在30以上，證實中、重度肥胖者感染新冠容易成為重症，呼籲國內肥胖族群不可不慎。

許惠恒說，BMI30～40在英國會被列為輕到中度肥胖，但在台灣可列為中至重度肥胖，依照英國非營利組織「重症監護國家審計研究中心」（ICNARC）的調查，這段BMI區間的新冠重症病患，約佔整體的31.2％，BMI值大於40的重症患者，則佔7.3％。

美國NYC醫院更統計出，重症患者中約有21％是中度肥胖，16％為重度肥胖，許惠恒說，這2項調查不僅凸顯肥胖者較常人更易感染新冠，也容易演變成重症。

此外，糖尿病患者也是新冠肺炎的高危險族群，許惠恒指出，國際上有調查發現，新冠肺炎的死亡患者中，有多達三分之一是糖尿病患者，進一步計算後更顯示，糖尿病患者若罹患新冠，死亡風險是一般人的2倍。

許惠恒說，民眾要遠離肥胖或三高，除須養成固定量腰圍的習慣外，規律運動與健康飲食也要一併顧及，腰圍方面男性應以小於90公分，女性不超過80公分為原則，至於飲食方面，可選擇乳品、堅果種子、蔬菜、全榖雜糧進行每日攝取。

(中時 )