模擬2020東京奧運對抗賽桌球項目今天登場，世界排名第4的寶島第一混雙林昀儒／鄭怡靜出戰男雙組合孫嘉宏／馮翊新，以11比5、11比9、11比4直落三勝出，明天下午3點半要迎戰寶島第一男雙莊智淵／陳建安，女將鄭怡靜豪氣說：「衝呀！」

林昀儒和鄭怡靜在去年底世界巡迴賽年終總決賽闖進4強，也收下2020東京奧運混雙參賽資格，今年國際體壇因為新冠肺炎大流行，兩人大約有半年沒有一起練球、比賽，模擬賽前2周鄭怡靜到宜蘭找林昀儒練習找默契，對於睽違多時的比賽，鄭怡靜表示：「其實獲勝不是重點，主要是練出我們這兩周練習的套路，也會彼此配合、做球給對方，可以透過模擬賽找回一些感覺也很棒。」

因為國內難尋和「林鄭配」抗衡的混雙組合，這次模擬賽林昀儒／鄭怡靜要面對三組男雙組合挑戰，明天還要對抗2013年世錦賽男雙冠軍莊智淵／陳建安，鄭怡靜豪氣回應：「雖然他們是台灣第一男雙，但我們也是台灣第一混雙，還蠻期待的，衝呀！」

(中時 )