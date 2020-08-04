立法院爆發多名立委集體收賄案，時代力量前立委徐永明、國民黨立委廖國棟、陳超明、蘇震清等人遭聲押，北院法官將於今天下午2時30分裁定8人是否羈押。各政黨廉政委員會已事先表態，一旦羈押獲准就停權。民進黨團幹事長鄭運鵬今表示，各政黨內廉政調查都是喊喊居多，在還沒判決前，應先道德勸說，請當事人暫時退出政壇，若一審、二審有罪開除，但絕對不能起訴即開除，因為他對目前司法體系還是沒信心，因為政治起訴門檻太低。

針對立院爆發多名立委收賄案，被質疑立院經濟委員會都在喬事情，鄭運鵬今受訪表示，希望他們無罪，如果有利益往來希望能說明清楚，讓大家知道不是為自己方便，往後立院生態會有很大改變。

至於前時力黨主席徐永明涉收賄200萬元，傳出該款項疑似為政治獻金，鄭運鵬說，有沒有200萬元要有公開資訊，過去政黨跟立委罵人都很大聲，應該要拿出相關資料給大家交代。

徐永明日前遭到檢方聲押時，時力決策會火速停止徐永明黨主席職務，推選邱顯智擔任代理主席；民進黨及國民黨廉政委員會也強調，一旦聲押就會停權，不過，鄭運鵬不以為然表示，他最討厭假道學。

鄭運鵬指出，因輿論要求政黨立即明快處分，當事人若被競爭對手刻意檢舉，因而被開除切割，等到判決無罪，選民和媒體不會環他公道，於是，有心的情治法制機關或個人，就會以此要脅政黨和候選人，用輿情控制選情，這就是所謂的白色恐怖和政府老大哥。

鄭運鵬認為，如果案件進入司法程序，還在新聞浪頭上的當事人，根本還在偵查或羈押中，政黨可以問到甚麼？即使政黨約談到當事人詢問，當事人也可推給偵查不公開。如果政黨廉政機構不用調當事人，看報紙或聽小道消息就可以處分黨內同志，那越有前途的政治明星越可能被陷害。

鄭運鵬建議，在還沒有判決前，先道德勸說當事人，請他就先暫時退出政壇，未來判決還清白，政黨再另外安排。這樣才能安定人心、長期培養人才。鄭運鵬強調，政黨內可處理的廉政和評議處分的內規，就是比法律條件嚴格一級，例如一審或二審有罪就開除，但絕不能起訴即開除，因為他對目前司法體系還沒信心。

(中時 )