蔡英文總統今天再度前往「李前總統緬懷追思會場」，向李登輝行禮追思。由於會場今天起移至室外，另展示李前總統相關書籍文物出版品，蔡英文關心會場調整狀況。除前往增設的祈禱區，也在追思牆觀看民眾留言丶李登輝談話精華片段及出版品。根據統計，至昨天為止，已有7000多位民眾前往悼念。

稍早總統府秘書長李大維也前往致意，感念李前總統對他的關心提攜。離開會場前，李大維向現場媒體表示，今天是他就任總統府秘書長的第一天，來到臺北賓館緬懷李前總統。對他個人來說，李前總統是他的貴人。

1997年李大維受李登輝提拔，出任行政院新聞局局長，之後又回到外交部擔任政務次長，他說，當時他還未滿50歲；大膽任用不到50歲的人出任政務官，李前總統的胸襟、氣度都讓他非常感動。

李大維認為，當時他還有太多需要學習的東西，李前總統給他機會，讓他從事務官變成政務官，經過長期的學習，因此今天他能繼續為國家貢獻所學及經驗，他非常感念當年李前總統讓他有機會學習奉獻，心中也充滿了感恩。

「李前總統緬懷追思會場」今天起移至室外，除花台、追思牆外，現場並播放李前總統重要談話精華影音，包括「宣布終止動員戡亂時期臨時條款記者會」、於康乃爾大學「歐林講座」演講、主持「E-2T 及 IDF 二中隊聯合成軍典禮」、「第九任總統就職演說」、「國統會第11次委員會議閉幕式」及赴日本國會議員會館演說等重要場合的精華片段。

會場另展示李前總統相關書籍文物出版品，讓追思民眾能夠回顧李前總統治國處世理念及生平重要事蹟。此外，臺北賓館西廂也設置祈禱區，供前往民眾追念。

「故李前總統緬懷追思會場」設置於臺北賓館，自8月1日至16日，每日上午10時至下午5時開放供民眾悼念。截至昨（3）日止，已有7000多位民眾自發性前往悼念，向李前總統致意。

今日前來追思會場致意人士尚包括：前副總統陳建仁伉儷、監察院長陳菊率監察委員、總統府前秘書長林碧炤、行政院政務委員羅秉成、立法委員賴香伶、王美惠、邱議瑩、高嘉瑜與邱臣遠等。

另，馬紹爾群島共和國大使艾芮瓊、海地共和國庫珀大使、帛琉共和國歐克麗大使、英國在臺辦事處唐凱琳代表、菲律賓駐臺班納友代表及澳洲辦事處高戈銳代表等，也前來致意。

(中時 )