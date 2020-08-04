上市營建股國揚（2505）昨（3）日董事會，宣布發放「大紅包」給股東，總計將配發去年度股利每股現金0.15元、今年第二季首度實施「季季配」發放股利1.5元、加計減資退還股款給股東4.544795元，合計達6.194795元之後，今（4）日一開盤，果然大噴出，高唱股利行情！盤中強鎖30.80元的漲停價，漲幅達10％，已重返12年最高價。

國揚總經理彭邵齡表示，國揚下半年將邁向完工交屋高峰，加上五月以總價272.87億元，成功處份掉耕耘長達15年的台北市「大南港土地」案，獲利滿滿，手中現金錢太多，因此董事會決議回饋給股東，大手筆配發股利。

國揚昨天宣布上述利多後，今天一開盤，法人頻頻按讚，股價爆量強漲，午盤已突破27,791張。

國揚正朝向控股公司來轉型，並伺機加碼轉投資其他子公司，以創造更多長期穩定的獲利來源，因此決議於9月18日召開股東臨時會，討論減資案。預計減資45.55795％，以後股本將成為38億元。

國揚下半年將進入完工交屋高峰，預計全台有兩筆新案完工。包括10月將有總銷30億元「南方莊園」、22億元「翡翠森林-金澤區」，完工交屋，另外總銷37億元「早安國揚」、總銷70億元「國揚矽谷」，可能會延到明年交屋。

(工商 )