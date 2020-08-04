台灣高鐵（2633）表示，公司秉持永續發展、善盡企業社會責任理念，同時響應政府鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」政策，將於8月8日（六）父親節晚上7時，和紙風車文教基金會合作，在高鐵台中站的「高鐵車站專用區」舉辦「台灣高鐵公益藝文饗宴」大型表演─「武松打虎」，開放民眾免費觀賞。

台灣高鐵4日舉行記者會，說明這次「台灣高鐵公益藝文饗宴」的演出內涵，交通部部長林佳龍、紙風車文教基金會執行長李永豐、交通部鐵道局局長胡湘麟、立委陳柏惟以及台灣高鐵董事長江耀宗等皆親自出席。

「紙風車劇團」演員也在記者會現場演出「武松打虎」劇碼中的精彩片段，傳達劇中推廣動物保育觀念，更提醒人與人之間信任、關懷與同理心的重要性，期盼透過這場演出，在疫情過後帶給觀眾更多正面的能量。

林佳龍致詞時指出，台灣高鐵不僅是公共運輸業界的模範生，更是防疫的模範生。他很高興促成歷史上第一次紙風車劇團到高鐵站演出，更稱讚高鐵公司由於熱心公益，因此生意也越來越好、搭乘的旅客越來越多。

林佳龍說，旅運需求回溫後，高鐵自8月起已恢復每週1016班次列車。鼓勵大家搭高鐵去看戲，更預告未來各單位也會陸續接棒，在北部、南部等地舉辦大型演出，希望大家在疫情過後可以紓壓，落實防疫新生活，並珍惜得來不易的防疫成果。

江耀宗表示，台灣高鐵與「紙風車劇團」攜手合作，選在8月8日父親節當晚7點，商借鐵道局在高鐵台中站的「高鐵車站專用區」，為大家演出精彩好戲「武松打虎」。

這是一齣紙風車劇團的經典之作，不僅透過輕鬆詼諧的方式傳達動物保育的觀念，更提醒我們人與人之間信任、關懷與展現同理心的重要性。特別在疫情造成人心的隔閡，人類也因此更加省思我們與大自然和諧共好的關係的當下，這樣的演出更加深具意義。

台灣高鐵表示，這次活動除了開放民眾免費入場欣賞外，更特別邀請伊甸基金會、中華安得烈慈善協會以及唐氏症基金會的朋友們一起前往欣賞，共襄盛舉；誠摯邀請高鐵旅客以及社會大眾走向戶外，屆時一同前往欣賞，支持台灣優質藝文表演，感受台灣人文藝術的精彩魅力。

(工商 )