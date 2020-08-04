59歲女星羅霈穎昨（3日）晚間驟逝，好友郭靜純今（4日）在臉書直播透露一早就接到排山倒海的訊息，「羅姐是我的大前輩，這麼好的一個人，氣場強大女王，用這樣的方式離開，老朋友沒人可以接受」，她認為演藝人員很可憐，把歡笑留給觀眾，低潮時悲苦自己吞，「希望菩薩別讓妳當藝人，太辛苦了，去到一個無痛無病極樂世界，以後我們在天堂相見」。

提起與羅霈穎的互動，表示在她未婚、感情空窗期時，有次接到羅姐關心慰問電話，羅霈穎不想她一個人在家，拉她出門陪打麻將、跑夜店，郭靜純接到電話時感到驚喜與溫暖，憶起每次見面，羅霈穎都會關心她身體，或好康道相報，給她最新美容聖品，「她從不藏私，問什麼有問必答，女藝人之間難相處氛圍都沒有，我會永遠記得羅姐的義氣」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )