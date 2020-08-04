捐贈儀式在台南將軍施姓宗祠舉行，台南市長黃偉哲、立法委員賴惠員都到場參與。（莊曜聰攝）

施姓宗祠是施鐘响老家改建，內有全台少見的施琅廟。（莊曜聰攝）

施姓宗祠前有石碑要後人勿忘發跡過程。（莊曜聰攝）

前監察委員施鐘响子，中華民國上市櫃公司協會創辦人施明豪為回饋故鄉台南將軍，4日捐贈南市將軍國小及漚汪國小獎學金、金興宮廟務基金各20萬元、共60萬元，他以父親施鐘响發跡事蹟為例，勉勵自己不要忘本，有餘力就該幫助社會、回饋鄉親。

捐贈典禮選在台南將軍施氏宗祠舉行，這裡是施鐘响老家改建，門口還有「記得當年參佰圓」石碑，提醒後人當年靠著鄉親集資300元到高雄發展、事業有成的往事，格外有意義，包括牽線的立委賴惠員、台南市長黃偉哲都到場參與。

2016年0206大地震造成慘重傷亡，當時中華民國上市櫃公司協會就發動會員賑災，有逾20家企業響應，會友捐款近6000萬元。

施明豪表示，家族不忘本，每年除夕都會回故鄉將軍團圓吃飯，他都會利用空檔，到老家附近的金興宮上香抽籤，今年他抽到籤王，新冠肺炎疫情影響投資，他依籤詩所示不退場，最後仍保有獲利，讓他感覺很神奇，希望捐款能幫助廟宇做公益。

施明豪也勉勵到場的將軍、漚汪國小學子，不論出身如何卑微、遇到多大的困難挫折，只要不放棄，努力去克服就能獲得成功，不管未來的工作是什麼，把本分做好就是社會上的主角。

(中時 )