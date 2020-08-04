白宮防疫官員真難當，白宮冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）日前才遭民主黨籍眾議院議長裴洛西批評對她「失去信心」，後續上節目向全美民眾示警疫情擴散，沒想到說真話反倒惹怒老闆川普，挨轟「可悲」。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站「POLITICO」報導，白宮冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯近來處境四面楚歌，2日接受美國廣播公司電視網（ABC）節目「本週」（This Week）專訪時，直白表示已經對柏克斯「失去信心」，因為川普持續散播不實消息，「我認為總統在散播有關病毒的不實消息，而她是他委任的人，所以我也沒有信心。」
針對被批評「失去信心」，柏克斯同日稍晚接受CNN節目「美國國情」（State of the Union）專訪時也做出回應，她強調自己從來沒被形容為過度樂觀、不科學或是缺乏數據導向，並且承諾將投注40年職業生涯專注在運用數據的原則上，以拯救更多人的性命。柏克斯也在節目上向全美民眾示警，強調疫情已經進入「新階段」，蔓延至鄉村，「非常廣泛」。
柏克斯這一番示警真話反倒惹怒大老闆川普，川普3日在推特發布推文，稱柏克斯中了裴洛西的圈套，轉而攻擊自己人的行為相當「可悲」。
「真是瘋了，裴洛西說了一些有關柏克斯博士糟糕的話，只因為她在我們對抗中國病毒、研發疫苗、治療等的出色表現過於樂觀，為了反擊裴洛西，柏克斯中計了，然後轉而攻擊我們，真可悲！」
值得注意的是，這是川普首次公開批評柏克斯。當被記者問及推特涵義時，川普只是迴避問題，強調和柏克斯關係相當好，批評裴洛西對柏克斯相當差勁，他更重申美國對抗疫情的表現和其他國家一樣好。
事實上柏克斯能持續待在白宮防疫團隊中、並且和川普保持緊密關係，已經讓她在部分公衛專家心中名譽受損，相較於她的同事佛奇經常接受媒體專訪，柏克斯鮮少公開批評川普政府。
(中時新聞網)
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