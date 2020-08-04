白宮冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）面臨雙面夾殺，日前才遭民主黨籍眾議院議長裴洛西批評對她「失去信心」，後續上節目向全美民眾示警疫情擴散，沒想到說真話反倒惹怒老闆川普，挨轟「可悲」。

白宮防疫官員真難當，白宮冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）日前才遭民主黨籍眾議院議長裴洛西批評對她「失去信心」，後續上節目向全美民眾示警疫情擴散，沒想到說真話反倒惹怒老闆川普，挨轟「可悲」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站「POLITICO」報導，白宮冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯近來處境四面楚歌，2日接受美國廣播公司電視網（ABC）節目「本週」（This Week）專訪時，直白表示已經對柏克斯「失去信心」，因為川普持續散播不實消息，「我認為總統在散播有關病毒的不實消息，而她是他委任的人，所以我也沒有信心。」

針對被批評「失去信心」，柏克斯同日稍晚接受CNN節目「美國國情」（State of the Union）專訪時也做出回應，她強調自己從來沒被形容為過度樂觀、不科學或是缺乏數據導向，並且承諾將投注40年職業生涯專注在運用數據的原則上，以拯救更多人的性命。柏克斯也在節目上向全美民眾示警，強調疫情已經進入「新階段」，蔓延至鄉村，「非常廣泛」。

柏克斯這一番示警真話反倒惹怒大老闆川普，川普3日在推特發布推文，稱柏克斯中了裴洛西的圈套，轉而攻擊自己人的行為相當「可悲」。

So Crazy Nancy Pelosi said horrible things about Dr. Deborah Birx, going after her because she was too positive on the very good job we are doing on combatting the China Virus, including Vaccines & Therapeutics. In order to counter Nancy, Deborah took the bait & hit us. Pathetic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2020

「真是瘋了，裴洛西說了一些有關柏克斯博士糟糕的話，只因為她在我們對抗中國病毒、研發疫苗、治療等的出色表現過於樂觀，為了反擊裴洛西，柏克斯中計了，然後轉而攻擊我們，真可悲！」

值得注意的是，這是川普首次公開批評柏克斯。當被記者問及推特涵義時，川普只是迴避問題，強調和柏克斯關係相當好，批評裴洛西對柏克斯相當差勁，他更重申美國對抗疫情的表現和其他國家一樣好。

事實上柏克斯能持續待在白宮防疫團隊中、並且和川普保持緊密關係，已經讓她在部分公衛專家心中名譽受損，相較於她的同事佛奇經常接受媒體專訪，柏克斯鮮少公開批評川普政府。

(中時新聞網)