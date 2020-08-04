台中一名劉姓男子與林姓男子為高中同學，劉男得知林男有筆意外之財，因此萌生詐意，誆騙有支股票即將上漲，現在大量買入將可翻倍獲利，且只能透過他代買。前後共讓他詐得620萬元。法院判決於7月29日出爐，依法對其判刑1年1個月，且不予已緩刑。

據判決書指出，台中26歲劉姓男子與林姓男子為高中舊識，2016年劉男意外得知林男近期有筆意外財，便心生詐意，騙他近期有有兩間公司將合併上市，若能趁現在大量購入股份，事後必定翻倍獲利，還宣稱只能用他的名義購入，可代為購買。

林男不疑有他將620萬元台幣匯入劉男帳戶，劉男收到款項後並未購買股票，更將贓款進行個人股票投資還囂張出國玩樂。林男事後多次詢問股票狀況，才發現劉男根本無內線消息，甚至當初誆騙說會合併的公司實際上也無合併，林男才驚覺受騙，怒告詐欺。

台中地院7月29日判定劉男雖為初犯，但為逞私慾而非法詐取他人財物，事後透過代理人以不能兌現的支票返還金額，完全無悔改之意，依詐欺罪判處一年兩個月有期徒刑，不予以緩刑，全案可上訴。

(中時新聞網)