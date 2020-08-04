患者睫毛根部有蠕形蟎蟲寄生，出現眼瞼炎症狀，長期紅腫、搔癢及分泌物變多。（亞大附醫提供／陳淑芬台中傳真）

中市50歲張姓家庭主婦，眼睛2年來持續紅腫、搔癢及分泌物變多等症狀，雙眼總是紅通通，她到多家眼科診所用藥治療都無效，經亞大附醫眼科以顯微鏡檢查睫毛，赫然發現她的睫毛根部竟有許多蠕形蟎蟲寄生，經採用茶樹精油、乾眼藥物和溫敷治療兩週後，才告別蟲蟲危機，不再紅眼見人。

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師李宥伶表示，張女長期雙眼發炎，也有乾眼症狀，眼睛總是紅通通的，到多家眼科診所用藥治療，用遍多種眼藥水、眼藥膏，甚至口服藥治療，但卻無法根治，只好長戴著墨鏡遮掩。

張女輾轉到亞大附醫眼科治療，經透過顯微鏡檢查睫毛，發現她眼瞼邊緣紅腫，且有明顯皮屑堆積，並可見袖套狀油脂分泌物包圍睫毛根部，以顯微鏡確診為蠕形蟎蟲引起的眼瞼炎，經治療後才擺脫蟲蟲危機。

李宥伶說，蠕形蟎蟲有毛囊蠕形蟎蟲及皮脂蠕形蟎蟲，分別寄生在毛囊與瞼板腺、皮脂腺周圍，皆屬於無害的寄生蟲，對於油性膚質、免疫力低下的人，容易因毛囊蠕形蟎蟲吞食人體皮膚細胞，造成毛囊腫大發炎，刺激上皮增生及角質化，使睫毛皮屑聚集，也可能導致睫毛容易脫落或稀疏。

李宥伶提醒，平時要徹底清潔眼部，定期換洗床單、枕頭套、毛巾等可能接觸眼部的衣物，若有接睫毛、畫眼妝習慣的民眾，更要注意清潔，平時逛藥妝店時，避免試用開架式眼妝，才能避免瞼板腺與毛囊感染。

(中時 )