弘光科大學生黃鵬仁生多益考900分。（陳淑娥攝）

弘光科大暑期英語密集班結訓，學生成績大幅提高。（陳淑娥攝）

弘光科技大學暑期英語密集班從102學年起開班，學生苦練英文一個月，多益成績大幅進步，即將升大二國際溝通英語系學生黃鵬仁考出開班以來最高分900分，拿到多益金色證書，代表英文能力已十分接近英語母語人士。

語言中心主任鄭景媚指出，該校從102學年起每年辦暑期密集班，往年IEP暑期英語密集班為常態分班，今年拆成兩班，一班是非英語系學生，另一班則是英語系學生，兩者程度不同分開訓練，成果更輝煌。密集班每天從上午8時到下午6時，小班全英文授課，同學心無旁騖，在老師與助教協助下，創造出優秀成果。

語言中心組長應芳瑜表示，今年英語系大二生黃鵬仁後測成績900分，是課程開辦以來最高分，拿到多益金色證書，代表英文能力已十分接近英語母語人士，能夠流暢有條理的表達意見。

黃鵬仁說，他從致用高中應用英語科畢業，英語有一定程度，三年前第一次考多益，成績580分，隔年再考則有715分，這次測驗達900分，有點嚇到，不過，他強調，平時會看美劇、聽英文歌曲，上課後一定會複習，平日營造英語環境，讓自己沉浸在裡面，不要到考試才接觸英文。

另外，營養系學生周愛綸在上課時一度聽不懂全英文的課程，但是依舊努力練習，榮獲最佳進步獎，成績進步達270分。她說，起初感覺被疲勞轟炸、有點煩，但是每天從上午8點到下午6點都「泡」在英語環境中，自己變得不害怕退卻，聽力進步很多，程度突飛猛進。

即將成為英語系大一新生的王品秀，多益則考出705分，她從嶺東高中應用英語科畢業，去年首次考多益590分，今年3月再考有635分，這次又進步。她說，畢業前到弘光科大參訪，在老師的介紹下得知有暑期英語密集班，因此參加甄選後主動報名參加，想要利用暑假充實自己。

協助規劃暑期密集班東吳大學名譽教授林茂松在結訓典禮中勉勵大家，密集班的結訓並不是學英文的結束，相反的，是學英文另一階段的開始。他希望同學利用在暑期班學到的讀英文的方法，從今天起不間斷的學習，日後必能有更大成就。

(中時 )