不捨羅姐／藝人羅霈穎驚傳猝死！北市二殯現場直擊

59歲藝人羅霈穎失聯多日，昨(3日)晚間被友人在台北市松山區的住所兼工作室發現遺體，初步推判過世2日，身體出現屍斑，姿勢呈雙腿著地姿勢臥躺在床上，嘴角有白沫，雙腳發黑，今凌晨遺體已送至台北市立第二殯儀館，經家屬同意後將解剖查明死因。

羅霈穎上月底在臉書和微博各自有發文，昨晚突傳出在家中往生，現場並未打鬥凌亂跡象，調閱監視器，也無可疑外力入侵，初步研判是猝死，家中也沒發現遺書，友人告訴警方，羅霈穎生前有服用安眠藥的習慣。

對此，《東森新聞雲》詢問法醫高大成，對方推測羅霈穎可能是癲癇造成急性心臟衰竭，才會因缺氧導致四肢末端變色，而檢警今天下午2時左右將在台北市立第二殯儀館相驗遺體，以釐清真正死因。

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