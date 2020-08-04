台中市清水區東山國小創校至今將邁入50週年，是東山社區內唯一一處公有運動場地，由於校園跑地及球場已達10年使用年限，在立法院副院長等眾人爭取經費下，4日舉行整建工程開工祈福典禮，預計趕在年底50週年校慶前完工。
東山國小位於清水鰲峰山東側，創校至今將邁入50週年，更是東山社區內唯一一處公有運動場地，校園跑地及球場已達10年使用年限，去年提出整建計畫後獲教育部核定補助總經費530萬元。
今日由校長侯素綿與地方士紳出席開工祈福典禮，立法院副院長蔡其昌、台中市議員王立任等人皆出席祈福活動，年底完工後，將是東山國小50週年慶最棒的生日禮物。
蔡其昌表示，去年會勘大家共同承諾，將集結眾人之力爭取這項「生日大禮」，這是他與全校師生、家長會共同努力成果，未來也將在中央持續爭取經費來改善校園問題。
王立任說，東山國小是推行書法教育多年的學校，學生們剛獲得台中市語文競賽多項佳績並進入全國複賽，這是對學校辦學很大肯定，孩子們的大小事，他將持續關注及協助。
(中時 )
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