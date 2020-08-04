勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（4）日發布《2020生醫合作交易白皮書》報告，根據科睿唯安旗下Cortellis全球生技與製藥研發情報資料庫進行分析，2019全球生技產業共有5,522筆合作交易案，交易總金額達4,840億美元。

報告顯示，「授權交易」居整體交易數量之冠（占41％），併購交易則占交易金額超過五成（56％）比重，更不乏出現百億美元等級大型併購案。

新冠肺炎後「新常態」市場，勤業眾信歸納，業者可評估供應鏈、市場與核心業務、韌性與產業匯流，選擇運用「嵌入策略、合併策略、轉型策略、附加策略」進行併購，以降低損失、持盈保泰。

勤業眾信生技醫療產業副負責人暨財務顧問服務執行副總經理潘家涓指出，2020年對生醫業者而言，是波瀾起伏不斷的一年。首先，人工智慧（AI）及真實世界數據（RWD）等新興科技，正快速於產業內落地應用，為藥品研發與臨床試驗流程帶來顯著改變，同時許多藥廠也面臨藥物專利大量到期的困境。勤業眾信建議，企業面對「新常態」的併購市場，可掌握善用跨業合作交易，度過前景尚未明朗的時刻。

(工商 )