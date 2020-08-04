夏日女神張景嵐應TOYOTA之邀，化身 ＃ALTIS帶你去旅行 之國旅大使，開啟地表最強出遊唱跳影音濾鏡「ㄟ你旅行時都在幹嘛Challenge」網路活動，造成國內網路瘋傳，ALTIS洗腦神曲紅翻數位平台！由女神張景嵐帶頭拍攝濾鏡炫舞技的這支網路神片，不僅引爆國內開車旅遊話題，更同步引起近日最當紅女團《DD52》節目裡的眾多參賽少女，以及網路上各方紅人等，紛紛參加起濾鏡中的舞步挑戰，意外點燃消費者主動串連的濾鏡影音活動！

隨著國內疫情的趨緩，國人展開一系列報復性環島旅遊，TOYOTA在此時特別推出「＃ALTIS帶你去旅行 ＃ㄟ你旅行時都在幹嘛」網路影音活動，獨家設計的影音濾鏡搭配量身打造的ALTIS洗腦神曲與專屬舞步，瞬間創造出網路跟跳風潮，成為2020車界數位行銷創舉。品牌大使張景嵐難得大炫舞技，展現她不為人知的舞蹈專長，以俏皮時尚的輕快舞步，跳遍北海岸每個熱門景點，點燃夏天所有想旅行的靈魂。

「＃ALTIS帶你去旅行」特效影音濾鏡，不僅開發出獨家濾鏡設計，同時更譜寫一首超級洗腦之魔性神曲搭配全新舞蹈，打造出百聽不膩，一聽入魂的ALTIS之歌。應品牌之邀，最近最受注目的當紅節目《DD52》女團的眾多舞棍少女們，各個舞蹈魂大爆發，紛紛投入這場神曲舞蹈挑戰，人人皆以ALTIS濾鏡拍攝出專屬的Challenge影片，分享於個人社群上，在影片中舞力全開，活力滿滿，每個人都在影片上線後，瞬間圈粉無數，創造一天內破數千人的影片瀏覽率。本次創新有趣的活動形式，更同步吸引網路紅人群起響應，個別Po出濾鏡美照與影片，引發網路一波跟拍風潮，一般大眾群起加入活動串聯，狂洗社群版面，「ㄟ你旅行都在幹嘛Challenge」完美引爆每一顆想要跟著ALTIS出遊的心。

由TOYOTA品牌大使張景嵐拍攝的「ㄟ你旅行都在幹嘛Challenge」數位影片，在上片短短２天內就創造出衝破30萬的影片瀏覽人次。影片中景嵐穿梭北海岸美不勝收的風景中，跟著歌曲俏皮跳著ALTIS洗腦舞蹈，一聽就中毒的旋律，與可愛有趣的舞蹈動作，網友紛紛表示：「快停止啊！！這個旋律真的太魔性了，聽完好想去旅行啊！！」

(中時 )