美國政府將在8月13日實施採購禁令，使用華為等5家陸企產品的業者，將無法接獲美國政府的訂單。隨著禁令即將生效，日本電信龍頭NTT DoCoMo就表示，目前的情況下恐無法販售華為新款智慧手機。

美國政府日前宣布，將禁止美國聯邦機構及其承包商採購華為、中興通訊、海康威視、大華技術以及海能達等5家大陸企業電訊設備，將在8月13日上路。日媒報導，這條禁令影響超過800家日企，為了因應衝擊，日本企業開始尋找新的供應商來源。

外媒報導，隨著上述禁令即將生效，日本企業也開始採取應對措施。日本電信龍頭DoCoMo社長3日表示，關於華為新款智慧手機，現階段要販售恐怕有點難度，不過，針對目前已販售的華為手機則不影響。

報導指出，NTT集團正致力於擴大與美國政府相關機構之間的合作，為避免產生阻礙，該集團將謹慎應對美國對華為的禁令。

(中時新聞網)