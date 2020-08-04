IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）今年營運成長動能看旺，法人看好今年獲利挑戰近9年高點，激勵近期股價一路向上攻高，今（4）日在買盤敲進下開高走高，10點後高鎖漲停價111.5元，創2011年7月底以來9年新高。

南電2020年6月自結合併營收達32.43億元，月增10.98％、年增23.7％，創6年來高點、亦創同期次高。第二季合併營收達91.04億元，季增15％、年增19.64％，創逾5年半高點。累計上半年合併營收170.2億元，年增22.55％，續創近6年同期高點。

南電受惠ABF載板產能滿載、拉貨動能強勁，且BT載板需求不淡，帶動今年成長動能暢旺。展望後市，南電先前預期，若排除非經濟因素干擾，預期今年營運可望逐季成長，下半年營收將優於上半年，上下半年比重估約45％：55％。

投顧法人看好南電下半年BT載板需求轉強，系統封裝（SiP）需求增加將帶動稼動率突破9成。而透過良率改善及去瓶頸化，ABF載板產能估增2～3％，帶動平均單價（ASP）小幅成長，配合PCB需求穩健、高密度連接板（HDI）需求放量，成長動能將持續增溫。

投顧法人看好第二季每股盈餘估約0.77元、登近3年半高點，全年合併營收將年增逾15％、達近360億元，稅後盈餘估近22億元、躍增逾6倍，並將每股盈餘預期調升6％、估近3.4元，全數挑戰2011年以來近9年高點。

(時報資訊)