The scoreboard tribute to Joe Girardi before the 3rd inning. pic.twitter.com/xCCl390JwZ — Sweeny Murti (@YankeesWFAN) August 3, 2020

費城人總教練吉拉迪(Joe Girardi)4日回到闊別多時的洋基主場，當了10年洋基總教練之後，這是他首次以對手的身分出現在洋基球場。雖然現場沒有觀眾，洋基怎能忘了吉總呢？第3局開打前，主場大螢幕播放了吉總在洋基的精華片段，最後一張照片寫著「謝謝你，JOE」。

在球場上洋基球員就不客氣了，他們端出3支全壘打奉送老教頭，新王牌寇爾(Gerrit Cole)登板6局失1分，率領洋基6-3奪下系列賽首勝，也是寇爾本季第3勝。這場比賽在6局結束後因雨中斷，厄薛拉(Gio Urshela)趕在之前轟了3分炮，確保洋基的勝利。剛獲選「美聯當周最佳球員」的賈吉(Aaron Judge)這場沒開轟，但他揮出兩安，打擊率升到令對手害怕的0.314。

去年被洋基釋出的游擊手桂格瑞斯(Didi Gregorius)也在費城人陣中，第4局開打前大螢幕播放他在洋基的精采時刻。生意歸生意，洋基為了團薪考量而放棄他，但還是記得寫上「謝謝你，DIDI。」桂格瑞斯上場打擊時，洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)走過去偷偷用肩膀碰他一下，這小動作讓球迷相當窩心，桂格瑞斯2015年加盟洋基也是桑契斯初登大聯盟的一年。

費城人被馬林魚連累而1整周沒打比賽，吉拉迪說他們會盡量保持耐心，但外野手麥卡勤(Andrew McCutchen)仍跳出來嗆聲馬林魚。費城人至今只打了4場比賽(1勝3敗)，同時洋基已經爽拿7連勝(8勝1敗)。

(中時新聞網)