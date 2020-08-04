最近在臉書有房仲業者貼出販售資訊，引發網友熱議。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

邱美都說，日治時期保安堂、員林、紫雲等為當時員林重要的醫院，三間相伴在民生路上，微當時重要的醫療區，現在僅存保安堂，員林醫院也僅剩牌樓。（吳建輝攝）

興建於1936年的保安堂，坐落在當時繁榮的民生路上，但現在被夾在整排街屋中間，難以尋覓。（吳建輝攝）

坐落在彰化縣員林市，擁有80多年歷史的曾家古厝，最近在臉書有房仲業者貼出販售資訊，引發網友熱議，有民眾擔心老宅賣掉後會遭拆除，但也有民眾認為，如果新屋主願意保留老屋並活化運用，認為賣掉不是壞事，而接受委託的房仲業低調不願受訪，但根據了解屋主也希望能將建築保存，交給有心眼光獨特的買家。

曾家洋樓保安堂，坐落在彰化員林第一市場民生路旁巷弄，興建於1936年，由當時保安堂院長曾春泉所建，店面窄而縱深長，雖然夾在整排街屋中間，但採用五開間的寬正面設計，流出前庭，頂樓能俯視四周街景，氣派非凡

出售消息傳出後，引發地方民眾熱議，記者實際電訪房仲業者低調不願受訪，但根據了解，屋主想找到具有獨特眼光的買家，希望能珍惜這幢古宅，讓其發揮更大的價值，目前已經有買家接洽，有意將這棟老宅買下。

而員林郡文史工作室邱美都說，日治時期保安堂、員林、紫雲等為當時員林重要的醫院，三間相伴在民生路上，目前員林保存如此完整近百年的古宅屈指可數，如果真的賣了還被拆掉，覺得相當可惜，希望屋主能極力保存。

而附近透天房屋成交價格，近2年每坪落在23-25萬，而曾家古厝為四樓，地坪約221坪，屋主開出5千多萬元價格，普遍民眾認為價格太高，脫手機會不大。附近攤商表示，老宅平常沒有住人，屋主也不是只有一人，產權是十多人共有，認為脫手的機率不高，但老屋荒廢許久，如果有人願意活化他們也樂見其成。

(中時 )