新冠肺炎疫情持續8個月，國內今日新增1名境外移入個案。台大公衛學院表示，每新增1名境外移入，本土的風險將增10%。以整個6月的入境情況來說，3.5萬人入境將有24位無症狀個案，28天後將產生41到170名潛在感染者，台灣的社區不可能沒有個案。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，全球疫情在逐步解封之後沒有很大的改善，6月底時全球確診人數突破1000萬人，死亡人數50萬。截至8月初，確診人數突破1800萬、死亡人數68萬，若疫情沒緩和，預計父親節後（8月9日）確診人數將超過2000萬，死亡人數將達到73.5萬。

本周新增個案的貢獻度前3名，分別為美國（26%）印度（20%）、及巴西（17%），合計大概60%，預計下週印度與美國將達到23%，巴西則是15%，哥倫比亞和南非也會升溫。

陳秀熙表示，包含美國、巴西、歐洲等地區，都是在解封後疫情升溫；亞洲方面，越南峴港 7月底出現境外移入個案後，3日便超過百人確診，是由無症狀感染者引起。香港和越南一樣，長時間都是境外移入，一段時間後就產生群聚感染，甚至出現感染源不明本土個案。

新冠肺炎不同傳播模式的個案分為症狀前個案（46%）、症狀個案（38%）、無症狀個案（10%）、環境暴露傳染個案（6%）。陳秀熙表示，現有的檢測方式只能找到38%的症狀個案，而合計起來約佔60%的症狀前個案和無症狀個案，若沒在入境檢測是無法找出來的。

陳秀熙表示，以台灣6月份入境人數3.5萬人來說，依照不同入境地區，當中應含有約24位無症狀個案，經過28天後，就會產生41到171名無症狀與症狀前個案，也就是潛在個案，他們可能已經康復，或在康復中。

台灣採取的是症狀檢測，理論上來說，從境外進來的旅客，一定會含有無症狀個案及症狀前個案，相對於國際，量是比較少，但台灣不可能完全沒有個案，他們也有可能造成群聚感染，包括醫療機構、長照機構、郵輪、移工、外籍人士多的場所、其他短距離接觸的場所的人都是高危險族群。

有鑑於此，陳秀熙認為，針對國外入境者，政府應該區分高風險、低風險，例如越南、香港、日本就應被列為高風險地區，入境的旅客應進行入境採檢，檢疫旅館的接觸者也要檢測。另外，無症狀感染者的Ct值一般都會超過35，因此若Ct值介於30到40之間，都不能忽略，必須進行抗體檢測進一步確認。

(中時新聞網)