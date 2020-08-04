最近網傳「吃龍眼可以治療咳嗽」，然而食藥署表示，目前沒有確切的科學實質證據論述基礎下，不要隨便輕易相信，也避免再轉傳親朋好友。

食藥署解釋，龍眼仍屬於食品，「並沒有治療疾病的效果」，而且龍眼「含糖量高」，糖尿病患者應該注意食用。

食藥署也再次提醒，引發咳嗽的原因很多，胡亂吃偏方反而導致咳嗽問題加重，應尋求醫生透過專業的診治，確認咳嗽的病因，對症下藥才是正確之道。

(工商 )