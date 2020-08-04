吃龍眼治咳嗽？這款人「愛注意」 13:582020/08/04 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （農曆7月半是龍眼產季。圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最近網傳「吃龍眼可以治療咳嗽」，然而食藥署表示，目前沒有確切的科學實質證據論述基礎下，不要隨便輕易相信，也避免再轉傳親朋好友。 食藥署解釋，龍眼仍屬於食品，「並沒有治療疾病的效果」，而且龍眼「含糖量高」，糖尿病患者應該注意食用。 食藥署也再次提醒，引發咳嗽的原因很多，胡亂吃偏方反而導致咳嗽問題加重，應尋求醫生透過專業的診治，確認咳嗽的病因，對症下藥才是正確之道。 (工商 ) #龍眼 #食藥署 #咳嗽 #治療 #治咳嗽 也許您會感興趣 生活熱門新聞 羅霈穎超有錢卻住套房？網揭驚人好處 - 生活 3大品牌醫用口罩搶起來！PChome24h下午開賣 各家整理包出爐 - 生活 比利時工程師確診 台大公衛：最可能在台北染疫 - 生活 中衛雙色口罩來了！屈臣氏門市今限店開賣 各通路一次看 - 生活 不明疫情再起！陳建仁籲「備3個月口罩」 莊人祥霸氣回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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