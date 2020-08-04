老中青一字排開穿著編號背心，乍看以為辦團康，原來是警察辦案。歸仁警分局查獲以59歲吳姓男子經營的天九牌職業賭場，3日趁著颱風天來襲，流竄至歸仁區，以偏僻產業道路內的工廠倉庫為掩護，警方巡邏發現，動員逮獲24人，集合訊問為求方便辨識，讓賭客穿起編號背心，而且配合防疫，人人都戴上口罩。

歸仁分局近日接獲線報，得知有流竄職業賭場出沒，成立專案小組跟監，昨天傍晚在歸仁區中正南路一處鐵工廠進行圍捕，落網24人有14男7女，21名為賭客，年紀最大的70歲，有的遠從高雄、嘉義來這裡聚賭，有專車負責接送。

由於賭場與分局僅隔1公里，不少賭客都驚呼，早知道離警局這麼近，就不敢貿然來賭了。

警方當場查扣近50萬元賭金，偵訊後，將吳嫌與司機等3人依賭博罪移送，21名賭客則依社會秩序維護法裁處罰鍰。

由於台南開始實施室內戴口罩，警方將一票人帶回分局偵訊，也讓他們戴上口罩並量額溫，並宣導防疫作為，防堵賭場成為防疫破口。

(中時 )