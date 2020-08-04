前促轉會副研究員吳佩蓉，昨（3）日踢爆國民黨立委許淑華的碩士論文也有抄襲疑慮，查看近10頁，至少有2頁確定涉及抄襲。對此，許淑華表示，論文強調的是主題原創性，抓緒論有失公允。不過，同名的民進黨台北市議員許淑華出面喊冤，「真的不是我！」

吳佩蓉在臉書表示，許淑華2009年在南投市長任內，取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，論文題目〈公部門結合地方文化創意產業發展之研究-以南投市為例〉，查看近10頁，發現至少有2頁確定涉及抄襲，其他絕大部分的段落看起來，也不像出自許淑華之手筆。

消息傳出後，台北市議員許淑華在臉書表示，「這件事讓我很崩潰，很想哭」，昨晚剛好博士論文寫到一半，看到line傳來了訊息「許淑華論文抄襲」嚇一跳，每晚熬夜辛苦寫論文，怎麼會這樣呢？因此必須在深夜趕緊發文澄清，真的很崩潰，「請大家別誤會，這位許淑華真的不是我！」

國民黨南投立委許淑華。（圖／摘自許淑華臉書）

而真正的「事主」，國民黨立委許淑華也澄清，與「中央大學黃中元論文」發表時間相差僅有半年，寫作時黃中元論文尚未發表，所以不可能看過其論文，另有幾個段落是引用暨大博士班「研究計畫」內容，因文章未發表，所以疏忽未載明引用出處。

有關「池上米」部分，許淑華說，內容節錄自地方研習中心研習論壇，已於第二段載明引用出處，強調擔任南投市長期間，探討公部門結合地方文化創意產業發展，且當時各產業推廣均為她所首創或延續，因此所撰寫內容有獨創性和完整性。

（圖／摘自民進黨台北市議員許淑華臉書）

(中時新聞網)