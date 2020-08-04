受政府防疫政策影響，大批陸配無法返台。高雄H先生（化名）表示，他的陸配太太原本2月3日從澳門飛抵高雄，未料指揮中心當日將廣東列為二級流行地區，被迫隔日原班機飛返廣東；此前夫妻二人曾獲移民署確認，抵台無虞，最後還是雙雙被分隔兩岸，「民進黨政府不是號稱重視民主自由嗎？現在我們不知未來何去何從。」

H先生指出，他的太太在廣東佛山從事文書工作，3年前帶著家人到高雄旅遊，因為問路而相識相戀，不過始終維持遠距離的戀愛方式；由於不想再分隔兩地，兩人去年12月在大陸登記結婚，今年1月辦妥入台團聚手續，團聚證已拿到，太太原本準備辭職，離開在廣東優渥的白領工作崗位，到台灣展開新生活。

但沒想到，與多數新婚兩岸夫妻一樣，受台灣政府防疫政策，夫妻二人去年9月一別後，直到現在都見不了面。

H先生說，1月底到2月初開始疫情爆發，當時他便主動打電話到移民署，詢問陸配是否可回台，移民署原本承諾可以來台，但廣東在2月3日被指揮中心列為二級流行地區，當天他的陸配太太已從澳門搭虎航飛抵高雄機場，到了機場才被通知這起公告。

H先生提到，當天在高雄機場，與移民署面試官還有虎航人員反應，都沒有任何效果，無法讓他的太太入境；而他太太在高雄機場滯留一晚後，則搭乘2月3日從澳門飛抵高雄的虎航原班機，再度回到澳門，而重返在廣東的住處。

「我們有趕上防疫期限，為什了來不了？」H先生說，夫妻二人無法接受是，如果陸配身分不符合台灣政府要求，來不了，班機從澳門準備起飛的時候，就應該通知；在他的太太抵達高雄前，兩人也與移民署面試官約好，要做入境訪談，後來卻都沒有進行；對此，移民署沒有道歉，虎航也沒有退款，移民署當下跟虎航推來推去，無法接受。

H先生也提到，後來他不斷詢問指揮中心、移民署與陸委會，就是互相推卸責任，「電話也打了，信也寄了，就是沒有結果，不知道未來何去何從？」另外，看著美國、日本等國境外人士、外籍配偶都可來台，「唯獨大陸配偶不行，天天說大陸疫情不透明，民進黨政府號稱自由民主，覺得一切都不公平！」

至於兩人現況，H先生說，太太還是在廣東佛山上班，但是隨時有可能要辭職到台灣，主管因此不願再栽培她，每天上班時，一方面對無法來台一事感到提心吊膽與悲憤不已，面對工作也覺得非常尷尬，進退兩難；而他在台灣，則得面對來自四面八方的壓力，親朋好友都認為，娶了大陸新娘，卻是1年都無法相聚，「國籍被歧視，心裡真的很不好受」。

(旺報 )