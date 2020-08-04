亞太電信日前正式取得28GHz頻段的5G特許執照，預計今年第三季正式啟動5G服務，今（4）日宣布與諾基亞簽訂5G部署合約，合作內容包含了5G核心網(5G EPC, Evolved Packet Core)、5G基地台系統(5G RAN, Radio Access Network)、網路安全及服務管理，經由本次的合作將為台灣超前部署28GHz頻段、提供服務商轉，透過雙強聯手為用戶提供優質的5G網路。

在宣布與諾基亞簽訂5G部署合約，聯手為用戶提供優質的5G網路之際，亞太電信也宣布「升級5G即刻預約」早鳥方案同步登場，即日起至9月30日止，凡新申辦、攜碼或續約用戶，至亞太電信實體或數位門市，登記資料並完成申辦700元以上之30期指定購機方案，Samsung A51/A71、Realme X50等多款5G手機通通0元起，專案價享最高現折3,000元，申辦指定資費再送Gt TV及CatchPlay影音串流免費看，還有機會抽中Sharp 50吋電視(市價18,990元)。

亞太電信總經理黃南仁表示：「很高興在邁進5G時代之際，能與長期夥伴諾基亞持續合作，逐步實現5G智慧生活願景，亞太電信擁有優質網路、創新技術和多元應用三大優勢，同時呼應新《電信管理法》政策，以自建網路，搭配三共架構方式，整合28GHz加3.5GHz中高頻的頻譜，為企業和個人用戶提供嶄新5G服務。」

諾基亞行動網路總裁Tommi Uitto指出：「這是我們再一次贏得台灣長期合作夥伴的重要肯定。身為亞太電信的5G獨家供應商，藉由諾基亞端到端5G解決方案，於台灣領先建設28GHz頻段5G服務，我們期待能協助亞太電信實踐擴展市場的目標，為其企業用戶和消費者提供引人入勝的變革性體驗。」

亞太電信5G提供28GHz及3.5GHz 5G服務，同時攜手國內外大廠，扶植在地娛樂文化，豐富5G娛樂應用內容，預計第三季推出「5G LAND」影音娛樂大平台。首波登場的Gt TV，優化使用者介面和體驗，並新增5G專區，主打直播、4K、多視角，未來將陸續導入明星見面會、LIVE多視角演場會、線上兒童劇團、4K 隨選等精彩內容。即日起推出Gt TV 5G升級優惠，每月只要139元。

受到疫情影響，藝文產業迎來巨大衝擊，據國家兩廳院統計，藝文展演票房較去年同期大減3.2億元。因此，藝文展演形式也加速轉向數位化，亞太電信Gt TV繼日前結盟全球最大華語音樂發行商杰思國際娛樂，今再度攜手大型娛樂展演策劃公司天紅公關旗下之藝文生活品牌「Event365」，首度與表演藝術結合，獨家上架多款4K經典舞台劇，預計第三季推出全新頻道「兒童線上藝術季」，每季提供6到8齣劇目，包含國內知名劇團「安徒生與莫札特的創意劇場(AM創意)」所推出的《太陽卡住了》、成立滿20周年的「偶偶偶劇團」的作品中，深受親子熱愛的物品劇場《紙箱的異想世界》等，讓爸媽在後疫情時代，也能在家中與孩子觀賞最新舞台劇，透過4K高畫質將帶給觀眾嶄新的視覺饗宴。

(科技)