澳洲近期對北京態度轉強硬，不僅在香港國安法實施後，首先宣布終止與港之間的引渡條約，並南海爭議升溫之際與美站同一陣線，稱陸南海主權「沒有法律依據」，並在近期美澳外長聯合聲明中支持台灣參與國際組織；而澳洲前副防長狄布4日也投書媒體表示，若北京武力犯台，澳洲必須派兵支援台灣，否則澳洲將失去美國保護。

狄布（Paul Dibb）投書澳媒《澳洲人報》（The Australian）「台灣攸關『美澳紐防衛公約』同盟存廢」一文中指出，對於前總理艾伯特（Tony Abbott）認為「台灣正在陸威脅下，很難看到澳洲有理由、或者應該只站在一旁，不幫助這個自由民主夥伴」這個想法，他認為應該更往前推一步，指出一旦大陸片面武力侵犯台灣，且澳洲又未派兵護台，「美澳紐防衛公約」同盟將會瓦解。

狄布表示，中國大陸國家主席習近平一再聲稱大陸不排除武力收復台灣，其中台灣人民身分認同上認同台灣的比例遠高於僅認同大陸身分的人，時間因素讓中國共產黨變得愈來愈急迫解決台灣問題；但關鍵問題是，習是否會在壓力下在未來數年內武力侵台，特別在國內面對疫情、國際上遭到美國敵意增加的國內外緊繃局勢上升之際。

狄布指出，當大陸在未被挑釁下出兵犯台，而美國又未派兵護台，美國在亞太地區的盟國難免分道揚鑣，讓日本和南韓更會覺得國防必須靠自己，於是開始考慮擁有自己的核子武器；如果美國派兵保護台灣，但澳洲拒絕派兵協助，將會導致「美澳紐防衛公約」變成一紙空文。

狄布解釋，「美澳紐防衛公約」條文中所涵蓋的保護範圍是「太平洋地區」，故美國若在出兵護台時遭遇攻擊，澳洲就有義務相挺。他指出，美國其他盟友如南韓、東南亞任一國家、紐西蘭等國可能會「假裝沒看到」，但或許除了日本之外，沒有美國其他盟友會承諾軍事上防衛台灣，而日本在考慮與台灣關係以及中共若佔領台灣後讓國防問題更複雜後，可能會考慮軍事後勤上援助。

狄布表示，對澳洲而言，台灣若遭攻擊，在美澳紐防衛公約中正處於「太平洋地區」，而在五眼聯盟當中，只有澳洲唯一負有國際條約義務，必須派兵支援在太平洋地區美軍的國家；倘若澳洲未出兵相助，將會視為背叛美國的舉動。

狄布指出，正如美國前總統小布希（George W. Bush）的副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）所言，「如果在台灣海峽有美國海軍陣亡的話，我堅信澳洲人肯定會陪我們一同流血」，澳洲挺身而出防衛2千4百萬人民的台灣，是符合澳洲利益的，「如果台灣不值得防衛，那為什麼其他人會想來保護澳洲呢？」

(中時新聞網)