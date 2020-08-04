胡潤研究院4日發佈的《2020胡潤全球獨角獸榜》顯示，全球10大獨角獸6個來自大陸，螞蟻集團以1兆元（人民幣），下同估值蟬聯第一，字節跳動以5600億估值蟬聯全球第二大獨角獸，其估值上升600億，另外還有包含滴滴出行、陸金所、快手和菜鳥網路等也都名列榜上。

從獨角獸企業的數量來看，大陸以電子商務為主，其次是人工智慧和金融科技。從價值上看，金融科技領先。

但從整體總數來看，美國以233家領先大陸的227家，中美兩國就占全球獨角獸總數的8成。胡潤表示美國和大陸的主導地位相當明顯，各自擁有的獨角獸數量都是歐洲的4倍以上，整個歐洲目前只有58家獨角獸企業。

據網易財經報導，從城市來看，北京是全球獨角獸之都，有93家，遠遠超過三藩市的68家，其次是上海和紐約。從區域來看，矽谷以122家，即21％的全球獨角獸企業引領全球。

觀察該榜單，上榜獨角獸的平均年齡為9歲，並有33家成立不到3年，其中一半以上來自大陸。其中去年從京東拆分出來的京東健康，是榜單上最年輕的獨角獸。

(旺報 )