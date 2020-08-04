3款水果、海鮮風味食品添加物恐致癌 食藥署2024起禁用。(食藥署示意圖 林周義攝/資料照)

美國食藥署（FDA）近期發現三款帶有水果、海鮮風味的食品添加物具致癌風險，預定於今年10月下令禁用，我國食藥署近期也研議頒布新制禁止，最快2024年上路，違者最高可開罰2億。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，國內自2024年起將禁用苯乙烯（Styrene）、丁香油酚甲醚（Eugenyl methyl ether）及吡啶（Pyridine）等三款食品添加劑，其中丁香油酚甲醚能製造水果風味，舉凡葡萄、百香果、鳳梨、葡萄柚或柳橙風味都有它的蹤跡，常添加於飲料、糖果或冰品。吡啶則用於醬料或魚露，可製造濃厚的海鮮風味或鹹味，至於苯乙烯目前則較少使用，影響不大。

廖家鼎說，美國FDA近期有透過動物實驗證實，這三款添加物在服用高劑量的狀況下會致癌，將在今年10月1日起禁用，至於國內則考量這三款不是非加不可的添加物，且有替代品可使用，為考量廠商汰換需時間，因此訂於2024年上路新制。

廖家鼎說，新制上路後，若仍有廠商違反添加，可依食品安全衛生管理法開罰6萬至2億元，或處7年以下有期徒刑，若是天然原料中添加物含量超標，則可開罰3～300萬元罰緩。

(中時 )