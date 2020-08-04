總統蔡英文昨火速敲定由李大維接任總統府祕書長。對此，前國民黨立委陳學聖透露，李大維歷練完整，但長年多專注在外交、國安議題，這回擔任總統府秘書長，「聽說他曾經猶豫了一下」。他認為，李大維猶豫是對的，並分析原因。

陳學聖在臉書指出，李大維是大學長，也是舊識，兩個多月前，他才用「最後任務」形容李接海基會董事長職務，沒想到位子還沒坐熱，就變成了「救火消防隊」，出任總統府秘書長，「這變化之快，恐怕連李自己本人都沒有想到」！他說雖然李大維歷練完整，但長年多專注在外交、國安議題，這回擔任總統府秘書長，聽說他曾經猶豫了一下。

「這猶豫是對的」。陳學聖提及，秘書長和總統的關係，決定秘書長的職掌。若不夠信任，總統府秘書長這頭銜看起來很大，但是也可能只落到「總務」的角色，管管水電費、冷氣、車輛，若權力夠大，可以有無限想像空間，甚至到總統府吃個水餃，都可以喬出大事。特別是蔡英文又接黨主席，很多黨政平台重要會議都會在府內召開，很怕到時有一些關鍵協商，行程公文都被迫略過秘書長，而副秘書長走路，可能還要刻意繞路，不經過秘書長辦公室。

陳學聖表示，若不幸言中，真發生，這種局外人的滋味一定不太好受。「不過以李職業長期外交官的涵養，一定會忍得住，而且不會對外說的」。他最後也祝福李大維，並表示這次的出任務，除了代表李大維的行事能力是被肯定外，也意味著海基會董事長位置，在此時此刻是真沒什麼作用，換誰，反正就是個閒差罷了。

(中時新聞網)