周遊稱讚羅霈穎最懂飲水思源。（圖／中時資料照片）

藝人羅霈穎3日被友人發現陳屍在北市八德路三段工作室兼住家，當年帶她踏進演藝圈的知名電視製作人周遊受訪透露，從昨天聞噩耗，幾乎整夜都沒睡，感嘆羅霈穎雖然個性大剌剌，但是她拉拔這麼多演員中最懂得感恩、飲水思源，對於她的驟逝，相當不捨也很難過。

羅霈穎早期當過時裝模特兒，因身材高挑，1980年被周遊相中踏入演藝圈，在華視單元劇《神勇嬌娃》演出。周遊透露，當時找了羅霈穎等5位女演員，帶去給警界高階女警官湯明珠受訓，包括擒拿等技術，「她（羅霈穎）滿認真的，是五個人裡最活潑，大剌剌的，雖然19歲而已，但像個大姐」。

周遊說，羅霈穎個性直爽、不客氣，但對周遊非常有感情，「她到處上節目，遇到有人訪問，一定會說自己是周遊拉拔出來的」，話鋒一轉提到「很多後來大紅大紫的藝人，絕對不會說是周遊提拔，只有羅碧玲（羅霈穎本名）懂飲水思源」。

8月24日周遊即將過83歲生日，她要舉辦生日聚會，「羅霈穎還有在名單裡，沒想到還沒見面就走了，我滿難過的」，提到兩人最後一次見面，是去年偶然碰上，當時看到羅霈穎的臉型似乎改變，周遊說「她直接跟我說去哪裡弄的，還叫我去弄，真的很大喇喇」。此外羅霈穎也稱呼周遊老公李朝永為「哥」而不是「導演」，對周遊不僅是恩師也親如家人。

周遊說，過去羅霈穎跟于楓其同姊妹，就算交男友兩人也黏在一起，當年于楓輕生，自己和羅霈穎也趕到醫院，沒想到救回後，數月還是離開人世。周遊說，在她看來于楓離開後，羅霈穎再也沒有知心好友，也知道她長期服藥習慣，憂心是否因身體出狀況才驟逝。

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(中時 )