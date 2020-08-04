台鐵產業工會到交通部前抗議。（陳怡誠攝影）

台鐵產業工會今日上午包圍交通部，抗議台鐵局積欠2個月加班費、擅自更改減薪班表。交通部長林佳龍說，希望促成加速發放加班費。新班表方面，台鐵局表示，會持續和台鐵企業工會協商四輪三班制。

台鐵局積欠車長、調度員逾千人的5、6月加班費，經台鐵產工踢爆，是因交通部今年僅編列3.6億元預算，較去年砍半，致台鐵局沒錢發放加班費，且8月起直接實施新班表，讓台鐵產工今日率領60名鐵路員工前往交通部抗議。

產工認為，交通部做了最壞示範，在未充分溝通的情況下要求員工改上減薪班表，並意圖用欠加班費的方式來逼迫員工接受減薪班表。

台鐵產業工會理事長王傑訴求，交通部應要求台鐵局趕快補齊2個月加班費，關於休息日出勤問題，應盡快恢復成原來班表，確保上班人力充足，才不會有員工過勞，第三、台鐵局長張政源去年曾承諾幫員工加薪1到2萬元應趕快落實，最後一點，台鐵局企業工會跟交通部的協商，應把產工納入，聽取員工意見。

交通部長林佳龍說，希望促成台鐵局跟工會坐下來談加班費加速發放，另關於排班問題，交通部有為台鐵爭取到2000多名新進員工，確保排班不過勞，但也能夠獲得應得薪資，今年初也向行政院爭取通過員工福利精進方法，確保台鐵第一線員工的工作權益跟加班費能獲得保障，將來提供乘客最好的服務。

台鐵表示，員工有加班的事實，一定會依規定盡速補發放加班費，日前已擬具相關檢討分析資料陳報交通部，積極爭取同意以超支併決算方式處理；針對目前採行的兩輪一例三班制，將依據團體協議規定並視人力補足情形，持續檢討推動四輪三班制，並應取得企業工會協商同意，共同為維護員工身心健康而努力。

(中時 )