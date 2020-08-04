國旅大爆發，但仍有民眾反應，有業者利用補助變相漲價。交通部長林佳龍今日重話表示，若有業者再犯，取消補助資格；他也說，補助住宿帶來很大效應，承諾會補助到10月底，但會分流，加強行銷中、北部旅遊。

對於有業者利用補助變相漲價，浪費交通部補助的好意，林佳龍說，發生在澎湖縣有業者哄抬價格，後來被檢舉，觀光局已跟澎湖縣政府聯絡要遏止，如有再犯會取消補助資格，也會要求依據消保法落實執行、查處。

林佳龍呼籲業者，應珍惜紓困振興計畫，讓國人能體驗到高品質國旅，要養雞生蛋而不是殺雞取卵，對於很少數哄抬價格、旅客服務品質差的情況，會持續督促，避免發生。

由於國內東西部旅遊人潮不平衡，外界好奇，東部、外島的補助是否延續？林佳龍說，補助是7月1日到10月底，都在執行中，希望促成分流，既然宜花東跟澎湖等外島現在遊客比較多，就加強宣傳本島，特別是中北部好的旅遊景點。

林佳龍說，總量來講雖比上半年多，安心旅遊補助住宿帶來很大的效應，效果好的政策會延續，促成觀光旅遊界的復甦可具體看到成果；也會在行銷政策上鼓勵現在人潮比較多的地方把行銷經費延後，加強住宿率相對較低的中北部旅遊。

(中時 )