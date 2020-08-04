台中市清水警分局舉辦「高美溼地生態育樂親子營」，吸引200人參加。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局舉辦「高美溼地生態育樂親子營」。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局舉辦「高美溼地生態育樂親子營」。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

為因應109年「暑期保護青少年－青春專案期間」，倡導青少年暑假期間從事正當休閒娛樂，台中市清水警分局2、4日舉辦「高美溼地生態育樂親子營」，盼增加青少年成長學習機會，並強化身心健康，同時進行防制毒品菸害、詐欺、兒少性剝削及組織犯罪及防溺宣導，平安快樂放暑假。

「2020高美溼地生態育樂親子營」由清水警分局、臺中市大台中警察之友會清水辦事處、清水區高美濕地遊客中心、高美觀光文化促進協會、海洋委員會海巡署中部分署、北區家扶沙鹿服務處、沙鹿光田綜合醫院等單位共同舉辦，2梯次共計200人參加。

本活動在國際知名景點「高美溼地」登場，且全程免費，活動內容包括魔術表演及川劇變臉秀、犯罪預防宣導及沙鹿光田醫院藥師進行反菸害宣導暨有獎徵答，參觀高美溼地遊客中心館內導覽、環形劇場、互動體驗區及親子闖關遊戲，最重要還請來濕地解說專家，帶領學員於木棧道生態導覽及溼地體驗，讓許多青少年了解生態及環境保護的重要性。

活動中還穿插有獎徵答，以加深反詐及交通安全、兒少性剝削、組織犯罪及防溺等意識，讓參加活動的青少年朋友們大開眼界、直呼過癮。

臺中市大台中警察之友會清水辦事處主任許玄岳表示，藉由此次活動認識高美溼地及生態環境，同時呼籲家長暑假期間能特別關心青年學子各項行為，讓所有孩子都能過一個快快樂樂、平平安安的暑假。

清水警分局長張啓祥指出，逢暑假期間，針對現階段警方執行之「青春專案」工作舉辦「高美溼地生態育樂親子營」，讓青少年能有健康的休閒活動，以預防青少年被害（騙）、遠離毒品、犯罪、飆車、加入不良幫派等行為，讓青少年們在暑假期間避免受到不良的誘惑，培養青少年積極進取精神。

(中時 )