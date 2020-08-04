台灣之星今（4）日宣布5G開台，代表四家標下3.5GHz 5G頻段的業者都已全數開台，正式提供民眾申辦服務。雖然開台時間假晚，台灣之星卻誓言積極投入網路佈建，開台初期全台熱點覆蓋率達50%，首年也就是2020年底優先完成高密集人口區涵蓋率80%，2021年六都市區人口涵蓋率達90%，預計在2023年底各縣市區及近郊都可收到台灣之星5G訊號。

台灣之星指出，台灣在2014年推出4G服務，雖然當時時間點落後於全球104個國家，但是因為設備成熟，成本相對低廉，全台4G涵蓋率在開台半年就超過95%。但在5G時代，因為頻率特性跟建設成本，要達到4G相同涵蓋範圍需要建設3~4倍5G基站，但是當前5G基站成本是4G的3倍以上，加上5G iPhone預計要到今年第四季才會問世，以及應用服務都等候時間發酵，預計達到全球普及還需要數年的努力。

台灣之星董事長 林清棠。（黃慧雯攝）

台灣之星董事長 林清棠指出，台灣之星自開始服務以來就擔任市場關鍵制衡角色，經歷競標取得了40MHz 5G頻段頻率，是位在魚頭位置。林清棠幽默表示「老饕都知道魚頭美味多汁」，在三大電信陸續開台後，台灣之星也全力投入建設，7/29正式取得5G特許執照，今天也很高興地宣布台灣之星5G正式開台。在4G時代台灣之星就不斷突破、創新，帶領資費平價化。5G開台後台灣之星也會持續滿足消費者需求，成為台灣5G普及最強的推手。

國家通訊委員會NCC主委陳耀祥則指出在5G釋照之際，NCC提升工作效率，讓台灣能夠快速進入5G時代。而電信事業是數位轉型的基礎，5G時代也與4G時代不一樣，5G在垂直場域的應用服務更有關鍵影響力。陳耀祥也在台灣之星5G開台之際，特別表示期待台灣之星覆蓋率更廣、網路速度更快，也期待事業體更大，透過公私協力讓台灣成為5G大國。

在開台首日，台灣之星總經理 賴弦五 指出，台灣之星標得3.5GHz頻段40MHz頻寬，是4G開台時間的4倍大，足以提供目前240萬用戶近同業2倍的用戶個人頻寬。期待能夠在持續延伸觸角的前提下，在2025年達到用戶數400萬，5G滲透率80%。並預計達成個人用戶營收翻倍、企業用戶營收年複合成長率110%，實現在6~8年5G獲利轉正的里程碑。

面對5G開台在消費端、企業端的服務。台灣之星不僅與夥伴展示「異界之鑰」雲遊戲版本，展現5G雲遊戲的潛力。也將在影音方面攜手LiTV、KKBOX、Kono、CATCHPLAY+、Pubu、流行音樂館、KKTV等夥伴，結合精準的個人化推薦，讓用戶能夠便利申辦適合的個人化服務。企業端則將運用3E模式，協助企業Engage接軌5G、透過數位行銷、大數據分析、雲端運算等團隊協助企業Empower賦能，協助他們Earn商機。未來也將攜手味全龍球團、台灣微軟、共享棒球、龍來球場、神通姿訊、華芸科技、亞旭電腦、旭聯科技、華電聯網、精英電腦、宏遠電訊、中嘉和網、珈特科技、Funique VR以及台灣車聯網產業協會、台灣雲端物聯網產業協會以及台灣物聯網產業技術協會等夥伴，共同發展IoT產業服務。目標2025年企業用戶營收佔比拉升到20%，年複合成長率達110%。

(科技)