聘金數字究竟要多少，實在是一門學問，一個弄不好，親家變冤家。昨（3）日馬來西亞網路瘋傳一段提親影片，一名男子前往女方家提親，霸氣表示聘金就是999元林吉特（馬來西亞幣，約新台幣7000元），包含儀式費用與餐費，更放話「要拿就拿不拿就算了」，引發網友熱議。

從這段短短15秒的影片可看到，男子態度、語氣強硬，表示聘金就是999元，拜神以及餐費都包含在內，聽到這個數字，立即引發女方長輩不滿，但男子沒在退讓，強調就是這數字，要拿就拿，不拿就算了。

這段影片引發馬來西亞網友熱議，紛紛表示「說錢傷感情，沒錢沒感情」、「大概是已經『先上車』了，現在是來『後補票』的吧？」、「如果是我，應該不會給女兒嫁給他，除非女兒逼死求我」、「丟盡男人的臉，不配當男人，相嫁給這種人抬不起頭來，怎麼會有女人看上他，是不是瞎了」。

馬國網友也肉搜出男子身分，發現他與女友應該都是霹靂州首府怡保人。

(中時新聞網)