日本跨國集團軟銀在2016年底以約310億美元收購英國半導體知識產權(IP)公司安謀(ARM)，許多科技大廠也都採用ARM的架構設計處理器，成為獨占矽智財授權市場的大廠。然而，ARM對軟銀來說入不敷出，讓軟銀有意出售ARM，目前以繪圖晶片(GPU)大廠輝達（Nvidia）呼聲最高，但有專家擔憂，此舉可能會讓競爭對手放棄使用ARM架構，還有韓媒報導提到，三星電子也有意入股。

軟銀在2019財年（2019年4月至2020年3月）淨虧損達到9610億日圓，創下該集團有史以來最大年度虧損，軟銀有意出售ARM減少損失。據韓媒《Korea Times》報導，不只是Nvidia有興趣，南韓科技大廠三星電子也是潛在的收購廠商，考慮入股3~5％，減少三星對ARM架構的專利授權支出。

報導提到，三星也曾經入股全球獨家供應極紫外光(EUV)光刻設備的荷商艾司摩爾（ASML）3％股權，希望穩定雙方合作，維持對三星穩定供應光刻機台，三星也有可能藉由入股ARM，降低在矽智財專利授權的成本。

知名半導體分析師Jim Handy表示，ARM收購價格將比一般的交易來得更高，達400億美元(約1.18兆元新台幣)，三星所採取的戰術僅為防禦性IP政策，藉由自家研發專利與其他競爭對手保持差異化優勢，所以三星基本上也是自家研發IP，要全面收購ARM的IP事業，對三星來說是不太可能的事情。

據路透最新報導，三星嚴正澄清，目前沒有入股ARM的計畫，稱改報導為「無稽之談」。

至於Nvidia收購ARM消息，據《EE Times》報導，市場研究機構Tirias Research首席分析師Kevin Krewell表示，這是Nvidia創辦人黃仁勳擔任CEO以來最魯莽行動，這將導致更多客戶棄用ARM架構，轉向更為自由的開源架構RISC-V，因為ARM的客戶大多來自Nvidia的競爭對手。

(中時新聞網)