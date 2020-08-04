遭停權的時代力量主席徐永明被檢方以違反《貪汙治罪條例》向法院聲請羈押。對此，資深媒體人李正皓直接表示，因為徐永明的行為，時代力量可以說是被判死刑了！李更感嘆，200萬就買了一個立委！

李正皓在政論節目《關鍵時刻》上表示，因為許永明涉入收賄案，宣告時代力量可能被判了死刑。本來時代力量已經非常艱困，大將走的走散的散，現在只剩下一個徐永明在死撐，結果沒想到現在被人發現徐永明吃相怎麼這麼難看，200萬就買你一個立委！

李正皓更強調，徐永明收了200萬元，以自身人脈找來經濟部官員、學者參與公聽會，找立法院同事來召開公聽會。弄了一大堆，就拿200萬，而後200萬尾款比較晚收到，還打電話過去問錢在哪！這些東西都被人家監聽到，真的是「胃口小吃相難看」。

然後，時力黨秘書長陳志明還替徐永明護航，稱徐永明這次會被捲入此案，「也是因為黨發不出薪水，所以去借錢來發。」一個政黨要搞到借200萬來發薪水，這個政黨有沒有很好笑。

(中時新聞網)