42歲的李姓男子發生嚴重車禍，當下搶救率不到30％，但在成大醫院、郭綜合醫院聯手啟動全台第一套跨院整合的「外傷台南模式」救援下，1個月後康復出院。（洪榮志攝）

比死神更快！42歲的李姓男子在台南安平騎機車發生嚴重車禍，當下搶救率不到30％，但在成大醫院、郭綜合醫院聯手啟動全台第一套跨院整合的「外傷台南模式」救援下，24小時內接連闖過放置葉克膜、胸管、支氣管縫合等6道生死關卡，終於在1個月後康復出院。

今年3月2日李先生騎摩托車在安平發生嚴重車禍，當救護人員抵達時，已經危急生命徵象。他先被送到郭綜合醫院初步處置，郭綜合隨即啟動與成醫合作的「外傷台南模式」，在李先生抵達成醫前，成醫外傷科醫師已經聯絡血庫、放射科、麻醉科及開刀房提前待命。

當李先生到達成醫後，主責外傷醫師楊宗翰率團隊展開長達20小時沒有休息的照護，過程中傷患歷經肝臟出血執行栓塞止血、診斷支氣管斷裂行開胸手術、血氧濃度不佳置放葉克膜、診斷腹部腔室症候群緊急開刀等緊急醫療措施，直到隔天早上開完刀，病情穩定下來，楊宗翰才能放鬆心情休息。李先生24小時內連闖6道生死關卡，經過1個月的照護，終於康復平安返家。

成醫強調，數分鐘的延遲，對外傷病患都是生與死的距離，想要成功挽救重大外傷病患，速度永遠是關鍵。但因長期以來轉院的病患只能到院後才開始治療，往往延誤治療的黃金時間，成醫外傷團隊為此去除門戶之見，從6年前開始與台南市多家區域醫院合作，分享外傷照護經驗，並建立社群媒體群組，加快病患轉診的腳步與合作默契，建構出全台第一套「外傷台南模式」，從整合院內各科到跨院的「超前部署」，讓垂危病患不用再苦等醫生到來，成功將從外院轉入成醫的重大外傷病患整體死亡風險下降7成。

成醫外傷科主任顏亦廷認為，在「外傷台南模式」下，治療在病患到達前即已開始，急診也預先啟動外傷小組待命，血庫、放射科、麻醉科、開刀房都一起提前待命，讓垂危病患不用再苦等醫師到來，治療效率也能提到最高。經過6年的努力，由外院轉入成醫的重大外傷病患，整體死亡風險下降7成左右，大幅提高重大外傷病患的生存機會，達到先進國家的醫療水準。

(中時 )