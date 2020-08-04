台股今無畏外資法人在周一大賣超逾300億元，尤其是已連續5個交易日賣超台積電逾4萬張，但台積電周二甫開市仍開出高盤，且持穩走高，收盤報漲9.5元，漲幅2.28%，為425.5元，與聯電、聯發科與廣達等電子股強攻猛打，激勵加權股價指數同樣開高走高，連續收復5日線、10日線、12600點與12700點等關卡。

美股周一大漲，刺激亞股包括日本、南韓、新加坡、香港與澳洲等股市多大漲回應，台股也不例外，今重量級集團股僅南亞科、日月光投控、遠東新與華航等臉色不佳，餘鴻海、股王大立光、國泰金、台塑四寶、台泥、亞泥、統一、和碩、兆豐金、中信金、富邦金、中華電、中鋼、仁寶、友達、群創、第一金及台達電等，都跟隨台積電腳步，多方陣營。

此外，生技族群多頭指標「天國一輝」即合一、中天、杏國與杏輝等，也在上下大震盪後，以大漲作收，顯示市場籌碼已成功換手，主力換人做；另外，被動元件包括國巨、華新科等周二也出現亂流，所幸震盪後，也由短多占上風。

餘市場關注科技股如IC設計、機電、5G概念、矽晶圓與蘋果周邊零組件供應鏈等，也多紅光滿面，而傳統產業的汽車、橡膠、電機、電器、中概、營建等族群，也多見臉色紅潤，為盤勢開高之後，欲小不易作後盾。

集中交易加權股價指數終場收12709。92點，創歷史第二高收盤水準，單日大漲196.89點，漲幅1.57%，成交2115.12億元。

櫃買市場方面，短線航運、紡纖與化學等類股雖拉回，但生技與電子雙主流撐盤，加上電機、鋼鐵、營建及觀光等也站在多方，係盤勢開高之後不回頭主因，指數收漲1.06%，報164.98點，成交568.62億元。

業內人士指出，新冠肺炎近期雖持續在全球蔓延，但已未若年初，市場對該病毒完全無知般的恐怖，因為相關老藥測試，與新藥的開發腳步積極進行，目前的亡率與輕症轉重症未如年初那般可怕，只要做好防疫工作，新冠的威脅，在時序漸進Q4，疫苗將進入量產之前，終將逐漸式微。

此外，全球主要央行為刺激景氣復甦，除短中期不致調升利率外，還將持續大灑錢，使中期資金行情仍審慎樂觀。而外資昨大賣超台股後，盤勢卻在今大漲，顯示外資主控台股的能量，已沒有那麼強勢，在國家隊法人持續做多下，台股波段大行情值持續追蹤。

(工商 )