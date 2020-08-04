羅霈穎自曝曾被高層要求陪睡。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

藝人羅霈穎昨(3日)傳出在家中身亡，享年59歲，縱橫演藝圈快40年的羅霈穎除了有「東區羅姐」封號，正義感與大砲性格也是特點，過去她自曝被電視台高層邀吃飯，沒想到她答應去了，吃完就拍拍屁股走人，不久節目無故被停，她才知道原來對方是想要求陪睡，發現真相後她也當面嗆高層：「非常好，謝謝！」

羅霈穎2年前上《命運好好玩》大談「姊的爽爽人生」，見慣大風大浪的羅霈穎坦言看過演藝圈潛規則，但獅子座的她從不讓自己受委屈，除了愛自己也絕不受氣，多年前曾有電視台高層約飯局，粗神經的她沒想太多就去參加，吃完還跟對方說：「BYEBYE，我去約會了」。

此時高層為了暗示羅霈穎，丟出一句：「妳是真的來吃飯？」羅霈穎回：「不然呢？」過幾天後節目突然被停，她跑去理論，自認已為電視台做牛做馬，「難道還陪你上床嗎？」對方回嗆：「那妳回家吃自己」羅霈穎不肯示弱，打臉說：「非常好，謝謝！」便帥氣離開，羅霈穎還加碼爆該位高層生活淫亂，「他們總經理還為了他，跑到昆明去幫他開泳池趴，找一堆裸女」。

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